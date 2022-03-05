Москва, , 03:35 — REGNUM Крупнейшие торговые сети России попросили разрешения ограничить продажу ряда категорий товаров в одни руки для борьбы со спекуляциями, сообщает пресс-служба российского Минпромторга.

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«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», — заявили в ведомости.

В Минпромторге отметили, что в ряде регионов уже были зафиксированы случаи массовой скупки товаров народного потребления в крупном размере для последующей перепродажи. В связи с этим торговым сетям разрешили ограничивать количество продаваемых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Ведомство уточняет, что перечень товаров будут определять профильные организации АКОРТ и Союз независимых сетей России. Эту инициативу уже поддержали Минпромторг и Минсельхоз России.