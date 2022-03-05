Москва, 5 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Большое скопление мирного население в захваченном Украиной городе Мариуполь вынуждает проводить в нем спецоперацию с применением точечного оружия. Об этом 5 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Именно это позволит избежать большого числа жертв среди гражданских, которых неонацисты не выпускают из города и планируют использовать в качестве живого щита.

«У неонацистов существует план взрывать людей и заявлять, что их якобы Россия убивает. Весь город заминирован. Путь здесь один — спецоперация с использованием точечного оружия. Плюс предупреждать людей через радио, листовки, что они должны находиться у себя дома. Да, это будет дольше, но так мы сможем сохранить жизни людей, которые там прячутся», — сказал Басурин.