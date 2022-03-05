Москва, 5 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Украина представляет из себя террористическое государство. Об этом 5 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, украинские власти препятствуют выходу мирного населения из городов, увеличивая тем самым число жертв среди гражданских.

«Украина — это террористическое государство. Она лелеяла этих террористов. И сейчас все видят, как поступают эти террористы. Люди-то причем здесь? Даже мэр Мариуполя заявил, что около 200 тыс. граждан изъявили желание покинуть этот город», — заявил Басурин.