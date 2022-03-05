Кишинёв, 5 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана для поддержания курса тенге на международном валютном рынке с 1 по 5 марта продал $534 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба кредитного регулятора.

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«Это составляет 60% от общего объема торгов, из которых $414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и $120 млн — валютные интервенции», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что волатильность тенге меньше, чем у российского рубля. Тем не менее, Россия является основным торговым партнёром Казахстана, поэтому курс рубля оказывает заметное влияние на экономику республики.

Сообщается, что курс тенге будет оставаться плавающим.

Напомним, после объявления санкций против РФ и падения курса российского рубля также начал падать курс тенге. 5 марта за $1 установили курс 501,64 тенге.