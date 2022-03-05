Москва, 5 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Кольцо из военнослужащих вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР) всё сильнее сжимается вокруг Мариуполя. Об этом 5 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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По его словам, власти народной республики всеми силами пытаются организовать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь. Однако украинская сторона препятствует им в этом.

«Мы со своей стороны используем все возможные способы и мессенджеры, и социальные сети, и подключаем людей, у которых есть там родственники, но насколько эта информация доходит, сказать с уверенностью пока нельзя. Кольцо сжимается вокруг Мариуполя. По отдельным кварталам Мариуполя уже происходит зачистка неонацистов. Но самая главная ценность, которую мы ставим перед собой — это сохранения жизни людей», — сказал Пушилин.