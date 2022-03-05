Москва, 5 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нежелание искать мирное разрешение ситуации в своей стране. Об этом 5 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Mid.ru Сергей Лавров

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«У меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилось за него так, как он надеялся, значит он полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров? Получается, что он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, из Париже, из Берлина, из других стран о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт», — заявил Лавров.

«Получается, что он всё-таки стремится спровоцировать конфликт с участием НАТО, между НАТО и Россией. Если у него такое настроение, как когда он вчера проснулся было, может оно поменялось сегодня? Я не знаю. Но вот такой его угар, милитаристский, конечно же, говорит о том, что ему переговоры не нужны», — указал он.