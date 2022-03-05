Луганск, 5 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Город Первомайск в Луганской Народной Республике подвергся миномётному обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает 5 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Отмечается, что обстрел произошёл в 13:45. С направления села Катериновка в район Первомайска были выпущены десять мин калибром 120мм и шесть мин калибром 82 мм.

Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли населённые пункты Березовское и Золотое-5 в ЛНР.