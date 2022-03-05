Москва, 5 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Предложения российской стороны об открытии гуманитарных коридоров в Харькове и Сумах для выхода мирных граждан из зоны боевых действий отвергаются Киевом. Об этом 5 марта рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"На наши предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона до настоящего времени отвечает отказом. Киевские радикалы вместо содействия выводу граждан из районов боевых действий всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места», — сказал он.

При этом представитель Минобороны РФ отметил, что украинские националисты заминировали выезды из городов, ввели везде комендантский час и угрожают расправой мирным жителям.

Также Мизинцев рассказал, что 20 студентов из Пакистана, которые сделали попытку самостоятельно выйти к пункту пропуска в Сумах, были избиты украинскими радикалами и возвращены обратно в свое общежитие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы.