Париж, 5 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осудила поставки Европейским союзом (ЕС) дополнительного вооружения на Украину, передает BFM TV.

Марин Ле Пен

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Марин Ле Пен настаивает на поддержании дипломатических отношений со всеми сторонами.

«Дипломатические действия должны быть предприняты как можно быстрее», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил, что страна сохраняет бдительность перед лицом угрозы кибератак.