Волгоград, 5 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Волгоградской области по данным на 5 марта от COVID-19 лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 20 599 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона. За прошедшие сутки выписано 2 017 пациентов, подтверждена смерть от осложнений при инфекции у 17 человек.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрирован 190 561 случай заболевания COVID-19, из них 1 074 диагноза установлены за минувшие сутки. Выздоровели 163 529 человек, скончались 6 433 ковид-пациента.

По информации федерального оперштаба за истекшие сутки в больницы направлен 181 житель с подтверждённым коронавирусом.