Москва, 5 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту подрыва украинскими националистами жилого дома в городе Мариуполь. Соответствующее поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает 5 марта пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

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По имеющимся данным, 5 марта боевики украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привели в действие взрывные устройства. Это привело к обрушению жилого дома в Мариуполе — городе, окружённом войсками Донецкой Народной Республики.

«Под завалами могут находиться до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети», — говорится в сообщении.

В СКР подчеркнули, что украинские националисты игнорируют соглашение о режиме тишины, необходимом для выхода мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин также поручил установить личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины.

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