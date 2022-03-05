Ижевск, 5 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В медицинских организациях Удмуртии сформирован достаточный запас медицинских препаратов для лечения пациентов в стационарах. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

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Она отметила, что при закупке нужных препаратов в первую очередь учитывается не торговое название лекарства, а действующее вещество.

«Большинство закупаемых и используемых в стационарах республики препаратов производятся на территории нашей страны», — заверила замминистра.

Также централизованно закупаются препараты для льготного обеспечения отдельных категорий — пациентов со злокачественными новообразованиями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, различными степенями инвалидности. На первое полугодие 2022 года препараты уже закуплены и поставлены в аптеки.

По данным на 5 марта, в больницах имеется трехмесячный запас лекарственных препаратов. Также для лечения больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией имеются 35 469 упаковок по 15 наименованиям. Для амбулаторных пациентов на складах подготовлено 268 564 упаковки 12 наименований.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах Удмуртии имеется объем товарных запасов на 20 млрд рублей и более 50 дней. По некоторым позициям запасы даже превышают норму.

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