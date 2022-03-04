Ижевск, , 19:03 — REGNUM В настоящее время в магазинах Удмуртии имеется объем товарных запасов на 20 млрд рублей и более 50 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По некоторым позициям запасы даже превышают норму.

Полки с рисом утром в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас наблюдается увеличение запасов по куриному мясу, чаю, кофе, растительным маслам, уменьшение — по фруктам и морепродуктам.

По заверениям представителей сетевой розницы, все необходимые запасы сформированы на складах, и они регулярно пополняются.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил контролировать обеспеченность запасами продуктов и товаров первой необходимости. Отмечается, что ситуация с ценами в сетевых розничных магазинах стабильная. В несетевых наблюдается небольшой рост цен, к примеру, на сахар и яйца.

По словам председателя правительства республики Ярослава Семенова, в еженедельном режиме планируется сверять с торговыми сетями запасы по основным группам товаров.

«Всем, кто задействован в цепочке поставок от производства до прилавка, необходимо предусмотреть узкие места и заранее продумать варианты решения», — посоветовал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года жители Удмуртии потратили на покупку алкогольных напитков 20,2 млрд рублей. В общем обороте розничной торговли доля алкоголя составляет 7,6%.