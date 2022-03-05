Джакарта, 5 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Индонезии за сутки выявило 30 156 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 5 марта в Индонезии зарегистрировано 5 723 858 случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки побороть коронавирус смогли 46 669 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 073 522 человек.

В период с 4 по 5 марта от COVID-19 умерли 322 человека. Всего эпидемия унесла жизни 149 918 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что в стране выявили 335 случаев заражения подштаммом «Омикрона» BA.2.