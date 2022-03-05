Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Ростовские автомобилисты присоединились к патриотической акции «Za Россию». Более 100 автомобилей приняли участие в автопробеге по городским улицам, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 5 марта.

Rostov-gorod.ru Российский триколор

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Акция проведена в поддержку специальной операции России по защите республик Донбасса.

С инициативой провести автопробег выступили активисты общественной организации «Федерация бокса России» в Южном федеральном округе. Участие в патриотической акции приняли ветераны Вооруженных сил (ВС) РФ и правоохранительных органов, активисты студенческого патриотического клуба «Я горжусь». Всего — более 200 человек.

Участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.