Минск, 5 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба белорусского МИД.

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Кроме того, в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в регионе и ситуацию, складывающуюся в связи с проведением российской стороной специальной военной операции на Украине.

«Собеседники также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации», — уточнили в МИД Белоруссии.

Ещё одной темой переговоров стало открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до полутора миллионов рублей. Срок лишения свободы по этой статье может быть назначен судом до 15 лет, если ложная информация о действиях российской армии повлекла за собой тяжкие последствия.