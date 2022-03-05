Бухарест, 5 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. По состоянию на 5 марта официальный Бухарест выделил на содержание переселенцев с Украины в общей сложности 51 млн леев ($11,2 млн). Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, передает 5 марта бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

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По словам Н. Чукэ, в указанную сумму вошли транспортировка беженцев из района украинско-румынской границы, их размещение в пунктах временного пребывания, а также обеспечение их питанием и медикаментами.

«Мы работаем над улучшением условий содержания этой категории лиц, однако данная работа сопряжена с рядом сложностей технического характера», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, только за последние десять дней в Румынию прибыли более 100 тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.