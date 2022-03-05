Тбилиси, 5 марта, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Ассоциация горных проводников Грузии прекращает обслуживать российских туристов, сообщает 5 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». Члены организации выступили сегодня с официальным заявлением в посольстве Украины и выразили свою поддержку дружественной стране. Ассоциация также готова участвовать в различных гуманитарных миссиях на Украине.

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«Борьба за Украину — это борьба за Грузию, вот почему мы здесь. Мы не будем обслуживать российских туристов. Мы говорим русским проводникам, чтобы они оставались дома, не приезжали, сейчас не время для туризма. Остановите варварство Путина! Мы приняли это решение, чтобы защитить подготовку украинских проводников в Грузии. И мы будем участвовать в гуманитарных миссиях», — сказал горный проводник Давид Раквиашвили.

Международная федерация ассоциаций горных проводников (IFMGA) уже приостановила членство росссийской ассоциации в связи с «военной агрессией России, осуществленной в отношении Украины».