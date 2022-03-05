Москва, 5 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Из-за развязанной против России информационной войны появилась срочная необходимость в принятии закона об уголовном наказании за ложную информацию о Вооруженных силах РФ. Об этом 5 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Закон принят и его нужно исполнять, за него проголосовал парламент. Время сейчас нелёгкое, вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что так как закон об уголовном наказании за ложные сообщения о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям был принят, теперь его необходимо исполнять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на будущей неделе президент России Владимир Путинпроведет совещания по ситуации в экономике.