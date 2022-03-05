Донецк, 5 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Вокруг Мариуполя сжимается кольцо сил Донецкой Народной Республики, в отдельных кварталах города проводится зачистка. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил 5 марта в эфире телеканала «Россия 1».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

По его словам, вопрос о входе войск ДНР в Мариуполь остаётся открытым.

«По отдельным кварталам Мариуполя проходит уже зачистка нашими подразделениями от националистических батальонов», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР заявил, что гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье небезопасен. Украинские боевики стали устраивать на этом направлении провокации.

Читайте также: Пушилин предупредил об опасности эвакуации из Мариуполя через Запорожье