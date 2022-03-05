Париж, 5 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Французские солдаты срочно дислоцируются на юге Румынии, сообщает Le Parisien.

seneweb Французские солдаты

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По данным издания, 500 французские солдаты расположились в Румынии, примерно в ста километрах от границы с Украиной. Основная задача солдат успокоить население, и усилить присутствие сил НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, министр публичных счетов Франции Оливье Дюссо признает, что цены, в частности на энергоносители и пшеницу, будут продолжать расти из-за ситуации на Украине и санкций.