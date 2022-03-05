Москва, , 13:12 — REGNUM Попытки стабилизации курса рубля ни к чему не привели — после временного затишья доллар рванул на север с новыми силами и обновил рекордные максимумы на подходе к отметке 122 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар — евро

«К концу сессии 4 марта котировки расположились непосредственно под уровнем 119 руб., оставшись вблизи верхней границы обновленного диапазона.

Второй раунд переговоров России и Украины не принес значимых результатов за исключением договоренности о продолжении диалога. Спецоперация на территории Украины продолжается, а потом западных санкций не заканчивается.

В этих условиях новые антирекорды рубля не вызывают удивления, даже с учетом мер, предпринятых властями РФ для стабилизации ситуации на рынках и замедления обвала курса национальной валюты.

Дополнительное давление рубль ощущает со стороны растущего доллара, который 5 марта достиг майских максимумов 2020 года за счет двойной поддержки — USD продолжает пользоваться защитным спросом и одновременно дорожает на ожиданиях скорого повышения ставки ФРС.

В том, что первое повышение стоимости кредитования состоится позднее в этом месяце, уже нет сомнений, поскольку вчерашний ключевой отчет по занятости в Штатах подтвердил движение рынка труда страны к полной занятости.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в период длинных выходных в РФ, после праздников рубль с большой долей вероятности откроется с гэпом в том или ином направлении, отыгрывая новости с геополитического фронта.

Впрочем, даже если у российских активов появится хотя бы малейший повод, чтобы немного выдохнуть, рекордный обвал российской валюты еще далек от завершения», — считает эксперт.

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