Москва, , 08:09 — REGNUM Уже который день продолжалось бегство из рубля, хотя темпы роста курсов доллара и евро 4 марта были уже не такими паническими, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубли Ilya

К вечеру на Московской бирже доллар США рос уже менее чем на рубль, курс пытался стабилизироваться вокруг 107−108 руб., а курс евро колебался в рамках 119−121 руб.

Опасения дефолта России по внешним долгам является самым главным фактором давления на рубль наряду с ожиданиями новых санкций.

Несмотря на то, что российские рейтинговые агентства пока не пересматривали рейтинги страны, инвесторы, по-видимому, склонны больше доверять мнению международных агентств.

Ряд крупных иностранных инвестиционных фондов опасаются убытков и даже банкротств, так как «зависли» в российских ценных бумагах, и бегут из рубля, надеясь спасти хоть что-то.

В Минфине РФ заявляют, что разблокировки золотовалютных резервов ЦБ РФ возможно будет добиться путём переговоров с иностранными центральными банками.

Однако, похоже, что валютный рынок относится к такой информации настороженно и не склонен впадать в чрезмерный оптимизм.

Сегодня, 5 марта, перед длинными выходными, можно ожидать курс доллара в рамках 108−111 руб., евро — в интервале 117−122 руб.

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