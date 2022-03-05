Москва, 5 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российская экономика оказалась в экстраординарных условиях, которые требуют решительных мер, в том числе и в части использования программного обеспечения. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства», — заявил Песков.

«Идут регулярные ежедневные консультации и с президентом, предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики и она требует экстраординарных мер: нестандартных, экстраординарных, смелых и тех, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — указал он.