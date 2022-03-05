Минск, 5 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан с Украины. Сообщение об этом опубликовано на странице белорусского МИД в Facebook.

МИД России Пресс-конференция Сергея Лаврова и Владимира Макея по итогам переговоров. 2 сентября 2020 года

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«В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что свыше 6 тыс. иностранцев оказались на Украине в заложниках. По его словам, в основном это студенты, и националисты используют их в качестве живого щита. Так, в Сумах неонацисты обстреляли общежитие, среди студентов есть раненые.

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