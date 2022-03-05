Бухарест, 5 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис посетит Румынию с рабочим визитом 9−11 марта. Об этом 5 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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«Целью приезда высокопоставленной американской гостьи является демонстрация поддержки Вашингтоном намерений союзников укрепить восточные рубежи НАТО», — говорится в заявлении румынского правительства.

Согласно официальной информации, в Бухаресте К. Харрис встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром страны Николае Чукэ и представителями румынского парламента.

По некоторым данным, одной из тем переговоров станет усиление военного присутствия США в Румынии, а также введение дополнительных международных санкций в отношении Российской Федерации. Подробный план визита К. Харрис в Румынию будет опубликован в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.