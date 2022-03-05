Нижний Новгород, 5 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 5 марта с начала пандемии провели 5 528 298 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 272,20 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 6246 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 5 марта увеличился и составил 34%. Коэффициент распространения инфекции снизился до показателя 1,04.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3088 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 317 848 человек на утро 5 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 236 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 376 667 случаев заражения коронавирусом, из них 3009 — за минувшие сутки.

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