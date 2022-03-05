Нижний Новгород, 5 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3088 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 317 848 человек на утро 5 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 236 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 376 667 случаев заражения коронавирусом, из них 3009 — за минувшие сутки. 11 162 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 10 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 11 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3759 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 314 760 человек.