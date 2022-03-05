Вашингтон, 5 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Военное ведомство США ещё в декабре поставило Украине оружие и снаряжение, пригодное для боёв в условиях города. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на рассекреченный отчет о поставках и продажах.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Так, Украина получала дробовики и костюмы, которые защищают бойцов от неразорвавшихся боеприпасов. За последнюю неделю администрация США нарастила поставки. Впервые на Украину были направлены зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также отправлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

По словам высокопоставленного чиновника из Пентагона, имя которого не раскрывается, непрерывный процесс поставок на Украину идёт много лет. В Вашингтоне всегда отслеживают потребности Киева.

«Мы просто ускорили процесс определения потребностей и наши консультации, а также [консультации] с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса», — заявил собеседник издания.

Эксперты полагают, что на Украине, против которой Россия ведёт спецоперацию, неизбежны уличные бои.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заявляет об ударах исключительно по украинской военной инфраструктуре и войскам. Спецоперация, начавшаяся 24 февраля, направлена на защиту населения Донбасса, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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