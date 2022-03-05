София, 5 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Союз фармацевтов (СФ) Болгарии потребовал исключения пункта об экспорте лекарств из пакета новых санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации. Об этом 5 марта сообщает софийская газета «Монитор».

PavelD Болгария

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По словам экспертов, соответствующее эмбарго ударит как по потребителям в самой России, так и по производителям за ее пределами.

«Определенные убытки понесут, в частности, болгарские фармакологические предприятия, регулярно поставляющие свою продукцию на российский рынок», — говорится в заявлении болгарского СФ.

Напомним, ранее Евросоюз объявил о введении дополнительных санкций в отношении Москвы из-за проведения Российской Федерацией спецоперации на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.