Белгород, 5 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки завершили лечение от COVID-19 ещё 833 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию записались 782 человека.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 118 969 носителей инфекции. Справились с заражением 94 840 человек. Лечатся в стационарах 1 756 пациентов, получают амбулаторную помощь 20 320 жителей. В летальной статистике 2 053 записи.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 072 029 человек. Завершил иммунизацию 987 951 белгородец.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в ковид-госпитали региона поступило 152 новых пациента.