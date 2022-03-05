Тбилиси, 5 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Руководство Грузии заняло осторожную позицию в отношении спецоперации России на Украине по защите Донбасса для того, чтобы в сложившейся ситуации скрыть от международного сообщества противоречия между фракциями парламента. Об этом заявил на телеканале «Имеди» парламент Грузии Шалва Папуашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

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«Мы видим, что атмосфера недоверия, которая царит между партиями в парламенте, когда идет острая дискуссия, каждый раз переходит в преувеличенные эмоции и могут быть провокации», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что со стороны оппозиционных партий замечены попытки ухудшить отношения между Грузией и Россией. Глава парламента отметил, что некоторые группы пытаются вовлечь Тбилиси в конфликт с Москвой.

«Во-первых, кампания по дискредитации конституционной власти, во-вторых, мы видим попытки провокаций, например засылку бойцов-добровольцев», — отметил Папуашвили.

Стоит отметить, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил в планах стравить Грузию с Россией партию «Единое национальное движение», основанную бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Лидер «Мечты» не исключил, что это делают, координируясь с украинской стороной.