Ташкент, 5 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Через аэропорт Катовице (Польша) 4−5 марта возвращены 666 граждан Узбекистана, среди которых 89 женщин, 59 детей и 8 младенцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«В период с 28 февраля по 5 марта текущего года, состоялись 14 авиарейсов и вывезены … 3 245 соотечественников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 5 марта запланированы еще несколько рейсов. Также сообщается, что усилиями посольства Узбекистана в Киеве эвакуированы 20 соотечественников, находившихся на санитарном лечении в Трускавце.

«C администрацией Сумской области прорабатывается вопрос организации «зеленого коридора» для вывоза 25 узбекских студентов, обучающихся в вузах области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.