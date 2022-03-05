Тбилиси, 5 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия в состоянии оказать лишь политическую и гуманитарную поддержку Украине, сообщает 4 марта Первый канал грузинского телевидения.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

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«Сегодня, к сожалению, наша дружественная страна Украина находится в сложной ситуации, и всё сообщество, к сожалению, наблюдает со стороны за всем, что происходит на Украине. Президент Зеленский неоднократно отмечал, что Украине приходится бороться в одиночку, на что есть свои причины, и это прискорбно для нас», — сказал Кобахидзе.

Он посетовал на крайне ограниченные возможности Грузии в оказании поддержки Украине.

«Мы выражаем эту поддержку везде, где необходима политическая поддержка Украины, и, конечно, мы будем продолжать действовать таким образом. Политическая поддержка с нашей стороны Украине будет неизменной, а гуманитарная поддержка — максимальной. К сожалению, Грузия не может сделать большего», — заявил глава правящей партии.

Напомним, что грузинское правительство пока не присоединилось к западным санкциям против России.