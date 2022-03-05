Тирасполь, 5 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ходе 797 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 192 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 108 270 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 103 798 человек, в том числе за последние сутки — 284.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2122 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 905 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 247 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 274 человека. Зафиксировали три смерти среди пациентов с COVID-19.