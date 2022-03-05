Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2153 человека, выписаны с выздоровлением 4312 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (550), Волгодонске (128), Шахтах (127), Таганроге (119). 18,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 13,3% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 23 человека.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 333 793 носителя коронавируса, выздоровели 300 788 ковид-пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 423 человека.