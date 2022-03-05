Краснодар, 5 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в больницы доставили 376 пациентов с заражением коронавирусом, данные 5 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 4 марта, сообщалось о 371 госпитализированном жителе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки подтверждено 1510 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять случаев меньше, чем накануне. В числе новых заразившихся 105 детей в возрасте от двух недель.

«В Краснодаре заболели 356 человек, в Сочи — 83, в Новороссийске — 71, в Ейском районе — 59, в Тихорецком — 55, в Усть-Лабинском — 53, в Тимашевском — 52, в Северском — 50. 47 подтвержденных случаев COVID-19 выявили в Мостовском районе, 43 — в Апшеронском, 40 — в Армавире, 39 — в Абинском муниципалитете», — приводит данные региональный оперативный штаб.

В общей сложности с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 232 880 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 205 526 человек, скончались 10 464 пациента.

На утро 5 марта в ковид-стационарах остаются 4 606 человек, в том числе 2461 — с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 113 пациентов, еще пять пациентов находятся на ЭКМО. Амбулаторное лечение продолжают 18 991 человек.