Цхинвал, 5 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Южной Осетии оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции принял решение отменить карантинные ограничения в республике с 7 марта. Об этом сообщает агентство «Рес».

Цитата из м/ф «Мой сосед Тоторо». реж Хаяо Миядзаки. 1988. Япония Радость

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В штабе отметили, что риски распространения SARS-CoV-2 снизились. Гражданам разрешили проводить массовые мероприятия, а пунктам общепита — устраивать торжественные мероприятия.

Ранее в республике разрешили школам возобновить очное обучение. Также власти разрешили открыться детским образовательным, спортивным и развлекательным заведениям.

Стоит отметить, согласно данным Югосетпотребнадзора, за последние сутки в республике выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Южной Осетии под надзором врачей 140 носителей SARS-CoV-2.