Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Ростовской области студенты, курсанты Неклиновской летной школы, юнармейцы и поисковики поддержали всероссийскую хоровую акцию «Zа мир» в поддержку армии России, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Военный духовой оркестр

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Молодёжь встретилась в народном музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Ребят поприветствовали председатель общественного совета при музейном комплексе, Герой России, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа по ЧС Владимир Булгаков и председатель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Щербанов.

Студенты Таганрогского педагогического института к этому дню записали видео, прочитав строки стихотворения Ильи Сельвинского «Россия», написанного в 1942 году.

Затем прозвучали песни военных лет, выступил концертный ансамбль Дома офицеров Южного военного округа «Успех», а также ансамбль песни и пляски Южного военного округа.