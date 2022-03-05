Пенза, 5 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 1234 случая заражения коронавирусом, выздоровел после лечения 1781 пациент. В стационары за прошлый день доставили 141 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

В больнице

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По состоянию на 5 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 161 257 случаев. Выздоровел 112 051 пациент, скончались 5307 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области отменили соблюдение социальной дистанции в помещениях, общественных местах и транспорте.

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