Пенза, , 09:33 — REGNUM В Пензенской области постепенно улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В связи с этим региональные власти отменяют систему QR-кодов. Об этом 5 марта заявил губернатор Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Исходя из динамики и из того, что впереди три выходных дня, которые позволят порвать цепочки контактов, настало время отменить систему QR-кодов на входе в учреждения культуры, спорта, образования и при проведении массовых мероприятий», — пояснил глава Пензенской области.

В регионе отмечается поэтапное снижение количества обращений жителей в кол-центры, а также уровня госпитализации. За сутки в областные кол-центры обратилось 6925 человек, что на три тысячи меньше, чем за предыдущий день.

Несмотря на отмену социального дистанцирования и регулирования наполняемости залов, маски и термометрия, а также обработка рук антисептиками остаются необходимыми мерами для профилактики заболеваемости, добавил Мельниченко. В ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в постановление регионального правительства.

ИА REGNUM напоминает, система QR-кодов в Пензенской области действовала с ноября 2021 года.

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