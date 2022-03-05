Москва, 5 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

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Отмечается, что авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений выполняющих задачи в рамках спецоперации.