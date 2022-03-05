Варшава, 5 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Конгресс США согласился на сделку по продаже Польше 250 американских танков Abrams. Об этом 5 марта сообщил глава польского минобороны Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter.

7th Army Joint Multinational Training Command Танки M1 Abrams в Польше

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«Войско польское усиливается! Конгресс США дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams», — написал он в своем сообщении.

Также Блащак добавил, что решение американского Конгресса является «последним важным шагом» для такой сделки и назвал этот контракт по покупке Варшавой вооружений наиболее важным подобным соглашением «за последние много лет».

Отметим, власти Польши намерены приобрести у США 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3, которые они хотят разместить на восточной польской границе.