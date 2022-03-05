Ереван, 5 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6014 исследований на коронавирус, из которых 218 показали положительный результат. Об этом 5 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Всего в стране выявили 421 226 носителей коронавируса. Из них 405 668 справились с инфекцией, в том числе 675 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5384 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 154 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 14 случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 3382 тестов на коронавирус 259 были с положительным результатом. 486 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 12 случаев смерти.