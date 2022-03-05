Москва, 5 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Обычное клиническое протекание тяжелой респираторной инфекции является сложным для диагностики и восприятия самих заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», и в первую очередь — на амбулаторном этапе. Об этом 5 марта рассказала главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Как отметила главврач, во время предыдущих волн коронавируса наиболее необычным симптомом являлись характерные для нового заболевания нарушения вкуса и запаха, однако в настоящее время они практически сошли на нет.

«Поэтому обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов «омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция», — пояснила Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 9295 пациентов с COVID-19, также было выявлено 86 769 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.