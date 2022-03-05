Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки от COVID-19, как основной причины, скончался 61 человек, что на восемь умерших меньше, чем сутками ранее. Об этом 5 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки, 4 марта, в городе выявили 3481 случай заражения коронавирусом. Этот показатель на 59 случаев больше, чем за 3 марта. После уверенного сокращения статистики заболеваний ковидом, показатель вновь немного увеличился.

По выздоровлению от COVID-19 за сутки выписали 9922 петербуржцев, что на 237 бывших ковид-пациентов больше, чем в предыдущий день.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 456 195 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 32 229 человек, а выздоровели 1 314 175 пациентов.