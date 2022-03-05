Москва, 5 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Миф о неприкосновенности частной собственности, на котором базируется правовая база США и стран ЕС, разрушен, спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендует воспользоваться четвертой волной амнистии капитала.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары», — отметил Володин в телеграм-канале.

Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена, указал он.

Накануне Госдума приняла закон об амнистии капиталов — это шанс, чтобы средства вернулись в Россию.

«Лучше им воспользоваться», — рекомендует Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ на встрече с предпринимателями 20 лет назад предупреждал их о рисках и последствиях размещения средств в офшорных зонах.