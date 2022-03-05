Москалькова: родственники российских военнопленных получают угрозы
Москва, 5 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Родственникам российских военных, попавших в плен на Украине, поступают угрозы. Об этом 5 марта заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она добавила, что, несмотря на угрозы, родственники находят в себе мужество не поддаваться на провокации.
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Также Москалькова добавила, что в настоящее время граждане подвергаются беспрецедентным информационным атакам и запугиваниям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова заявила, что создаваемая на протяжении четверти века международная площадка Совета Европы в настоящее время разрушается.
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