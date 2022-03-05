Кишинёв, 5 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 6115 исследований выявили 568 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 504 845 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 483 192 человека, в том числе 1607 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 778 пациентов с COVID-19, в том числе 91 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 285 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 16 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 617 заражений коронавирусом в результате проведения 5948 тестов. Врачи выписали за сутки 1277 человек, умерли 15 пациентов с COVID-19.