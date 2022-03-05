Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В школы Ростовской области зачислили 3,2 тыс. детей, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Милелровского района 5 марта.

Пресс-служба Минпросвещения России Преподаватель и ученики

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«На сегодняшний день в школу пошло 3193 ребёнка», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию за последние сутки эвакуировано более 5 тыс. жителей Донбасса. В Ростовской области остаются более 6 тыс. мирных граждан, в экстренном порядке покинувшие свои дома.